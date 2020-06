Dịch vụ công trực tuyến Hà Nội sẽ bị ngừng từ 4.7?

Công nghệ thông tin của Hà Nội liên tục gặp hạn Việc Công ty TNHH Viettel - CHT ra tối hậu thư cho Hà Nội về việc ngừng cấp dịch vụ từ ngày 4.7 tới đây có nguyên nhân cơ bản là do... thanh toán công nợ. Tuy nhiên từ cuối năm 2017, HĐND TP.Hà Nội đã ban hành Nghị quyết chi 3.000 tỉ đồng để thực hiện các chương trình mục tiêu về ứng dụng CNTT của Hà Nội trong giai đoạn 2016 - 2020. Với khoản ngân sách khổng lồ nhưng TP để nợ tiền cước kéo dài từ năm 2018 đến nay với khoản tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng đặt ra vấn đề liệu có vấn đề gì bất thường đằng sau.

Đáng chú ý, Công ty Nhật Cường là đơn vị tham gia nhiều hoạt động liên quan đến CNTT của Hà Nội và trúng hàng loạt gói thầu mua sắm trang thiết bị về CNTT cho TP. Doanh nghiệp này cũng là đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho UBND TP.Hà Nội và 14 sở, ngành khác nhau với hàng triệu người... Trả lời báo chí gần đây, các lãnh đạo TP.Hà Nội đều cho rằng việc Công ty Nhật Cường vi phạm pháp luật không ảnh hưởng đến các dịch vụ công của TP. Thái Sơn Trước đó, hồi tháng 5.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường). Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 12 bị can về các tội: buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, có ông Nguyễn Văn Tứ, nguyên Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội; bà Phạm Thị Thu Hường, nguyên Chánh văn phòng Sở KH-ĐT Hà Nội; ông Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội...