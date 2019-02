Mỗi ngày Tết, trung bình Tân Sơn Nhất có gần 90 chuyến bay bị trễ giờ

Chiều 4.2 (30 Tết), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cùng đoàn công tác của Bộ đã có buổi kiểm tra công tác phục vụ hành khách, chúc Tết tại sân bay, nhà ga ở TP.HCM.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, ông Trần Doãn Mậu, Giám đốc Cảng vụ Hàng không Miền Nam cho biết, trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán, lượng chuyến bay thông qua sân bay Tân Sơn Nhất năm nay tăng khoảng 10% so với năm ngoái. Bên cạnh đó, trung bình mỗi ngày tại sân bay Tân Sơn Nhất có gần 90 chuyến bay bị trễ giờ.

Còn tại ga Sài Gòn, lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam báo cáo với Bộ trưởng, trong thời gian cao điểm Tết vừa qua, đường sắt Việt Nam cho chạy 25 đôi tàu. Tổng số chỗ mở bán là 958.000 chỗ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá, trong đợt cao điểm vừa qua, các đơn vị đều đã nỗ lực và đến thời điểm này công tác phục vụ là tốt.

Tuy nhiên, giai đoạn sau Tết, cũng là giai đoạn cường độ cao để hành khách có thể đi lại giữa TP.HCM và các địa phương. Do đó trong giai đoạn cao điểm sắp tới, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị cũng phải đảm bảo an ninh, an toàn là quan trọng nhất.

Thanh Hương Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kiểm tra tình hình vận chuyển hành khách tại ga Sài Gòn

“Tất cả các cơ quan, đơn vị không được chủ quan. Chúng ta phải phát huy những kết quả đã đạt được. Những cái yếu phải khắc phục để phục vụ hành khách đợt sau Tết tốt bằng và hơn đợt trước”, ông Nguyễn Văn Thể chỉ đạo.

Bộ trưởng Bộ GTVT cũng yêu cầu các cơ quan phải đảm bảo cho người dân có thể đi lại một cách tốt nhất, tránh tình trạng cướp giật, móc túi ở các khu vực nhà ga.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh: “Cuối cùng, tôi yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch phục vụ hành khách một cách tốt nhất với tiêu chí không để một hành khách nào là không được về quê ăn Tết. Và đặc biệt, bằng mọi biện pháp để chúng ta tạo điều kiện để người dân quay lại công việc của mình sau Tết một cách tốt nhất”.