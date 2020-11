Mỗi tuần sẽ có 33 'chuyến bay trọn gói' đưa công dân Việt Nam về nước

Theo Cục hàng không Việt Nam, hành khách chuyển tiền toàn bộ gói chi phí bắt buộc thông qua đơn vị tổ chức do hãng hàng không ký kết để xuất vé, đã bao gồm dịch vụ khách sạn cách ly, phương tiện mặt đất đón từ sân bay về khách sạn. Cụ thể, công dân thanh toán cho hãng hàng không trọn gói dịch vụ (combo) gồm tiền vé máy bay, chi phí cách ly 15 ngày (do ngày thứ 14 mới xét nghiệm lần cuối, thời gian nhận kết quả thường vào ngày kế tiếp) tại các khách sạn do các địa phương tiếp nhận chuyến bay hoặc địa phương lân cận chỉ định, chi phí phương tiện mặt đất đón từ sân bay tới khách sạn cách ly, tiền ăn tiêu chuẩn 3 bữa/ngày, chi phí xét nghiệm Covid-19 theo quy định. Các chi phí phát sinh khác (nếu có), hành khách sẽ thanh toán tại khách sạn cách ly. Mỗi chuyến bay định hướng bố trí hành khách nhập cảnh lưu trú tại 2 - 3 khách sạn để công tác giải tỏa hành khách được tập trung nhanh chóng.