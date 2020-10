Ai phải cách ly tập trung, ai cách ly ở khách sạn?

Cơ sở tổ chức cách ly tự nguyện phải công khai giá dịch vụ Ngày 1.10, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết với người cách ly tự nguyện, trước khi về Việt Nam phải có đơn đăng ký cách ly tự nguyện và được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (BCĐ) tại địa phương có cơ sở cách ly tự nguyện đồng ý tiếp nhận. Người cách ly tự nguyện sẽ thanh toán chi phí tại các khu tự nguyện theo giá các cơ sở này niêm yết. Ông Tuyên cũng lưu ý, BCĐ đã giao Bộ VH-TT-DL chỉ đạo các cơ sở lưu trú khi tổ chức cách ly tự nguyện phải thông báo công khai giá dịch vụ trên trang web. Tại mỗi địa phương, BCĐ có trách nhiệm đăng tải danh sách các cơ sở cách ly tự nguyện tại địa phương trên cổng thông tin, trang web của sở y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật. Các cơ sở cách ly tự nguyện cũng phải niêm yết công khai, đầy đủ về chi phí cách ly tự nguyện. Do đó, những người muốn cách ly tự nguyện đều có thể tham khảo trước khi nhập cảnh.

Tư lệnh Quân khu 5 điều phối) và được xét nghiệm Tại Đà Nẵng, UBND TP.Đà Nẵng cho biết người Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh vào Đà Nẵng (trên các chuyến bay cứu hộ, hồi hương) tại sân bay quốc tế Đà Nẵng được vận chuyển đến các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý (Bộ Chỉ huy quân sự tham mưu BộTư lệnh Quân khu 5 điều phối) và được xét nghiệm Covid-19 . Trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý hoặc cơ sở lưu trú theo nguyện vọng cá nhân, chi phí do người cách ly chi trả. Còn tại Quảng Ninh, UBND tỉnh cho biết từ tháng 3 đến nay đã có hơn 9.500 người thực hiện cách ly tự nguyện ở các khách sạn, trong đó phần lớn là chuyên gia Nhật Bản, Hàn Quốc… nhập cảnh qua sân bay Vân Đồn (H.Vân Đồn, Quảng Ninh). Những trường hợp này đều do các doanh nghiệp thỏa thuận với khách sạn, với mức giá từ 500.000 - 2 triệu đồng/ngày. Thanh Niên