Mong đầu tư nhiều hơn nữa cho hạ tầng phía nam

Hạ tầng giao thông yếu kém đang là nút thắt kìm hãm sự phát triển của cả vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Vì vậy, việc Bộ GTVT đề xuất xây dựng kế hoạch đầu tư 7 tuyến cao tốc ở khu vực ĐBSCL thu hút sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc Thanh Niên.

Ngoài kế hoạch đầu tư 7 tuyến cao tốc ở khu vực ĐBSCL gồm: Cần Thơ - Cà Mau, Chơn Thành - Đức Hòa, Đức Hòa - Mỹ An, Mỹ An - Cao Lãnh, An Hữu - Cao Lãnh (thuộc tuyến cao tốc 2 Hồng Ngự - Trà Vinh), Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu với tổng vốn đầu tư 64.554 tỉ đồng, nhiều dự án hạ tầng giao thông khác cũng đã được khởi công ở khu vực phía nam.