Một cán bộ kiểm lâm bị mất tích nhiều ngày trong rừng

Sáng 14.6, ông Đoàn Văn Tá, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm An Lão (Bình Định), cho biết các cơ quan chức năng của huyện này và gia đình vẫn đang tổ chức tìm kiếm ông Nguyễn Vĩnh Bảo (46 tuổi) cán bộ Hạt trưởng Hạt kiểm lâm An Lão.

Theo gia đình, sáng 11.6, ông Bảo tham gia cùng tổ công tác Hạt kiểm lâm An Lão đi kiểm tra rừng tại khu vực xã An Hưng (H.An Lão). Tuy nhiên, đi được một lúc thì ông Bảo nói mệt nên xin về trước. Đến trưa cùng ngày, đồng nghiệp liên lạc thì ông Bảo nói mình đã về tới một suối nhỏ ở thôn 5, xã An Hưng.