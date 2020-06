Một cán bộ tư pháp ở Thái Bình bị đánh bất tỉnh giữa đường

Ngày 23.6, ông Vũ Văn P. (31 tuổi, trú P.Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), hiện là cán bộ tư pháp, hộ tịch P.Lê Hồng Phong (TP.Thái Bình), làm đơn đề nghị Công an TP.Thái Bình khởi tố vụ ông bị 2 người lạ mặt hành hung chảy máu đầu, bất tỉnh.

Đơn của ông P. viết: “Lúc 16 giờ 40 ngày 18.6, tại đoạn đường Lý Thường Kiệt (P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình), tôi đang đi xe máy chở 2 con nhỏ học mầm non về nhà thì có 2 thanh niên áp sát. Sau đó, thanh niên lạ mặt ngồi đằng sau nhảy xuống chặn đầu xe tôi và hỏi “mày có phải là P. không” và dùng tay đấm thẳng vào mặt tôi, đoạn sống mũi, làm tôi bị choáng, chảy máu mũi và bất tỉnh”. Ông P. cho rằng hành vi của 2 kẻ lạ mặt là cố ý gây thương tích và đề nghị Công an TP.Thái Bình khởi tố vụ án để điều tra. Ngày 23.6, Công an TP.Thái Bình cho biết đã đưa ông P. đi giám định thương tích để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.