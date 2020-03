Một cảnh sát hi sinh, hai cảnh sát bị thương trong lúc áp giải nghi phạm ở Ninh Bình

Sáng 14.3, Công an tỉnh Ninh Bình đã thông tin về vụ tai nạn giao thông khiến 1 cán bộ công an công tác tại Công an thành phố Ninh Bình hy sinh; 2 cán bộ khác và 2 nghi phạm trên xe bị thương nhẹ

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 13.3, Công an thành phố Ninh Bình phân công đại úy Đinh Văn Quý, đại úy Phạm Hồng Sơn (cùng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự - Hỗ trợ tư pháp, Công an thành phố Ninh Bình) và thượng sĩ Phạm Ngọc Tuân (cán bộ Đội Chính trị - Hậu cần) đưa 2 nghi phạm của một vụ án vào Trại tạm giam của Công an tỉnh Ninh Bình (tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), để phục vụ công tác điều tra.

Chiếc xe vận chuyển là xe chuyên dụng chở phạm nhân, mang biển số 35A-002.02. Người được phân công điều khiển xe là thượng sĩ Phạm Ngọc Tuân.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi lưu thông đến Km15+800, trên tuyến đường tránh thành phố Ninh Bình (thuộc thôn 6, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, Ninh Bình) thì xe bất ngờ bị nổ lốp, mất lái và đâm vào cột đèn cao áp bên đường, sau đó chiếc xe bị lật nghiêng.

Dù được người dân và chính quyền địa phương kịp thời đưa cả 5 người (3 cảnh sát, 2 phạm nhân) trên xe đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, khoảng 17 giờ cùng ngày, đại úy Đinh Văn Quý đã tử vong. Những người còn lại trên xe bị thương nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng, hiện đang tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.