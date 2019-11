Thăng hàm trước hạn cho trung úy công an hy sinh trong lúc truy bắt tội phạm

Ngày 26.11, đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An , đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy nghiệp vụ cho trung úy cảnh sát hình sự Tống Duy Tân (30 tuổi), công tác tại Công an H.Cần Đước, đã dũng cảm hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm. Thời hạn thăng cấp hàm trước một năm, quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1.11.