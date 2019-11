Bắt khẩn cấp 2 nghi phạm liên quan đến cái chết của trung úy công an

Cùng ngày (20.11), Công an tỉnh Long An cho biết cơ quan này đã gửi văn bản đề nghị Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an thăng cấp bậc hàm trước niên hạn, từ trung úy lên thượng úy, đối với Tống Duy Tân, trung úy Cảnh sát hình sự H.Cần Đước (Long An), đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 2 giờ ngày 15.11, tổ trinh sát hình sự Coogn an H.Cần Đước tuần tra chống tội phạm trên địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Khi đến khu vực ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch, H.Cần Đước, tổ hình sự phát hiện nhóm nghi can đang trộm cắp tài sản, liền áp sát tổ chức bắt giữ.

Thấy hành vi bị bại lộ, nhóm trộm cắp liền bỏ chạy. Trung úy Tân cùng một đồng đội đuổi theo thì bất ngờ bị nhóm nghi can dùng bột ớt ném vào mặt.