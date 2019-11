Nghẹn ngào viếng trung úy công an tử vong khi truy bắt tội phạm

Chiều 18.11, trong cơn mưa, nhiều cán bộ chiến sĩ, cán bộ ban ngành và người dân đã đến chia buồn với người thân và gia đình trung úy Tống Duy Tân. Trong không khí tang thương ở vùng quê nghèo thuộc ấp 3, xã Tân Chánh, H.Cần Đước ( Long An ), không ai cầm được nước mắt khi nhìn thấy cháu bé mới tròn 6 tháng tuổi được các cô cảnh sát ẵm bồng trên tay trước quan tài của cha.

“Hiện tại, đơn vị tập trung lo đám tang; đồng thời kêu gọi cán bộ, chiến sĩ quyên góp giúp đỡ gia đình trung úy Tân bởi hoàn cảnh rất khó khăn. Trước sự hy sinh của trung úy Tân, đơn vị sẽ thực hiện các bước và kiến nghị cấp trên, ngành chức năng xem xét giải quyết chế độ, chính sách theo quy định”, đại tá Thái Hữu Đức, Trưởng Công an H.Cần Đước, nói.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, con nhỏ dại

Tìm hiểu về cuộc sống của gia đình trung úy Tân, một cán bộ UBND xã Tân Chánh cho biết gia đình trung úy Tân sống bằng nghề nông nghiệp nhưng ít ruộng đất nên gặp nhiều khó khăn. Vợ làm công nhân ở KCN Tân Hương, cách nhà gần 60 km, sáng đi đến chiều tối mới về. Do đông anh, chị em nên cha ruột trung úy Tân hằng ngày phải làm thêm nghề phụ hồ mới đủ chi phí sinh hoạt.

Chị Nguyễn Thị Dung (34 tuổi), nhà ở cùng xóm, nói trong xúc động: “Những người đến viếng đều không cầm được nước mắt khi nhìn thấy con gái chưa biết đi đã phải mất cha, người vợ trẻ đã mất chồng. Tân sống rất tình cảm, luôn kính trọng tất cả mọi người, hết giờ trực về phụ việc gia đình rất tốt”.

Thượng tá Trần Bình Trọng, Trưởng công an H.Đức Huệ, nói: “Trước đây Tân đi nghĩa vụ công an, sau thời gian cố gắng ôn tập đã thi đậu vào Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân. Năm 2018, Tân được phân công về công tác ở Công an H.Đức Huệ. Tân là người hiền lành và hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao, sống hòa đồng với đồng đội nên được mọi người tin yêu, quý mến. Sau 1 năm công tác, thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, con nhỏ nên báo cáo Công an tỉnh và tạo điều kiện chuyển Tân về công tác tại Công an H.Cần Đước cho gần nhà mới được vài tháng thì đã vĩnh viễn ra đi”.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 2 giờ ngày 15.11, trung úy cảnh sát hình sự Tống Duy Tân (30 tuổi), công tác tại Công an H.Cần Đước cùng đồng đội tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện một số đối tượng trộm xe máy nên tiến hành truy bắt