Một cơ sở may khẩu trang kém chất lượng, bán hàng chục ngàn cái/ngày ở TP.HCM, Bình Dương

Trước đó, ngày 21.2, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Dĩ An bất ngờ kiểm tra một cơ sở may ở khu phố Bình Đường 3 (phường An Bình, thành phố Dĩ An) thì phát hiện bên trong có nhiều công nhân đang may khẩu trang y tế , giả một số nhãn hiệu trên thị trường.