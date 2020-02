Cận cảnh bác sĩ Bệnh viện phụ sản Từ Dũ may khẩu trang ngừa bệnh Covid-19

Trưa 13.2, tại phòng họp giao ban Khoa Xét nghiệm di truyền học Bệnh viện phụ sản Từ Dũ (TP.HCM), 5 y, bác sĩ (BS) không nghỉ trưa mà cùng nhau ngồi may khẩu trang . Trong 1 giờ, khoảng 50 cái khẩu trang trắng được may tỉ mỉ, xinh xắn đóng gói sẵn sàng cho nhân viên y tế sử dụng phòng bệnh Covid-19 do virus Corona chủng mới (nCoV) gây ra.