Một công an xã ở Nhơn Trạch bị đâm chết

Sáng ngày 17.1, Công an xã Long Thọ (H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) cho biết đã bàn giao nghi can Đỗ Duy Ân (29 tuổi, ngụ ấp 3, xã Long Thọ) cho Công an H.Nhơn Trạch.