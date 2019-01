Thiếu niên 15 tuổi đâm chết người chỉ vì mâu thuẫn cá nhân

Sáng 8.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An (Long An) đã bàn giao hồ sơ cùng nghi can là Nguyễn Thành Phát (15 tuổi, ngụ P.2, TP.Tân An) cho Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC02) Công an tỉnh Long An thụ lý theo thẩm quyền về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.