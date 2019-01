Một gia đình liên tục bị băng nhóm đòi nợ dọa bắn, giết

Mới đây, ông Lộc gửi đơn đến Báo Thanh Niên tố cáo một nhóm “giang hồ” liên tục đến nhà ông (trên đường Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q.Tân Bình) đòi nợ gây rối, đe dọa tính mạng gia đình ông, kéo dài từ tháng 8.2018 đến nay.

Đòi cho nổ lựu đạn giết cả nhà

Theo nội dung đơn tố cáo của ông Lộc, ngày 18.8.2018, nhóm đòi nợ khoảng 7 - 8 người đi trên ô tô 7 chỗ, đến nhà ông chửi bới, đe dọa nếu không đưa tiền thì sẽ giết cả nhà. Một người trong nhóm chỉ vào mặt con ông Lộc dọa “nếu ba mẹ mày không đưa tiền thì tao bắn bể đầu tụi bây”.

Ông Lộc kể lại: “Một người cầm đầu trong nhóm đòi nợ như kiểu “giang hồ” này tên Tuấn “đen” (tên thật là L.M.H, 43 tuổi, ngụ Q.11), hù dọa gia đình tôi là hãy lên mạng xem anh ta từng bắn công an nhưng không bị đi tù (?), thì gia đình tôi chả là gì, thích thì anh ta xử lúc nào cũng được! Tôi lo lắng cho cả nhà, nên gọi Công an P.10 (Q.Tân Bình) xuống nhưng nhóm đòi nợ vẫn hùng hổ chửi bới trước mặt công an, sau đó bỏ đi”.

Thậm chí có lần cả nhà đi vắng, nhóm đòi nợ để lại một tờ giấy trước cửa nhà ông Lộc với lời lẽ đe dọa: “Tôi tên Điệp, SĐT: 0982xxx. Tôi tới anh chị không có nhà. Việc của anh chị và chị V. (chủ nhà cũ), cô của thằng Tuấn (Tuấn “đen” - PV), hai bên nên ngồi lại với nhau dàn xếp cho êm thấm chứ đừng để sự việc đi quá xa, có nhiều sai lầm không đáng tiếc”.

Tờ giấy người đàn ông tên Điệp để lại trước cửa nhà khi ông Lộc đi vắng

Ngày 20.9.2018, nhóm đòi nợ này với khoảng 10 người tiếp tục quay lại nhà ông Lộc chửi bới, rồi dùng gậy, xẻng đập phá đồ đạc. Nghiêm trọng hơn, ngày 11.10.2018, khi đang ngồi trao đổi công việc với khách hàng ngay trước cửa nhà, ông Lộc bị một nhóm đòi nợ (khoảng 7 người) đi trên 2 ô tô, nhảy xuống tấn công khiến ông bị bầm, sưng mặt. Nhóm côn đồ còn hăm dọa: “Mấy ngày nữa mà không đưa tiền thì đem lựu đạn đến nhà cho nổ chết hết!”.

Chưa hết, khoảng 3 giờ ngày 28.12.2018, cửa nhà ông Lộc bị tạt sơn . Trích xuất camera thấy 2 thanh niên đến tạt sơn, rồi lên xe bỏ đi. “Đây là lần thứ hai, nhà tôi bị tạt sơn. Mỗi lần xảy ra sự việc, tôi đều trình báo Công an P.10 (Q.Tân Bình) nhưng đến nay tình trạng này vẫn không thay đổi. Tôi gửi nhiều lá đơn “cầu cứu” lên Công an TP.HCM, Công an Q.Tân Bình, Công an P.10 (Q.Tân Bình) nhưng gia đình tôi đến nay vẫn bị nhóm đòi nợ đe dọa, khủng bố khiến gia đình tôi rất hoang mang. Từ khi nhóm giang hồ đến nhà đập phá liên tục, đứa con út 13 tuổi sợ quá không dám đi học, định nghỉ học. Gia đình phải bỏ việc để đưa đón cháu từng ngày vì sợ cháu gặp nguy hiểm”, ông Lộc lo lắng nói.

Công an đang vào cuộc điều tra

Ông Lộc cho chúng tôi biết, sự việc bắt đầu từ tháng 9.2017, khi ông mua căn nhà trên đường Nguyễn Tri Phương (P.7, Q.5) của bà H.T.T.V (53 tuổi) với giá 19 tỉ đồng, sau đó ông bán lại gần 22 tỉ đồng. Đến tháng 8.2018, bà V. bất ngờ đến nhà ông “xin” 400 triệu đồng để chữa bệnh. Do giấy tờ thủ tục đã hoàn tất và chấm dứt từ lâu, giữa ông và bà V. không còn liên quan nên ông từ chối cho tiền, khiến bà V. tức tối bỏ về. Ông Lộc khẳng định đã trả hết số tiền 19 tỉ đồng và không hề mượn nợ gì cả, cũng chẳng dính dáng gì đến giang hồ mà vẫn bị đe dọa, đánh đập.

Ảnh: Trần Tiến Giang hồ tạt sơn lên tường, cửa nhà gia đình ông Lộc vào sáng sớm 28.12.2018

Để làm rõ, chúng tôi hỏi bà V., thì bà cho rằng bản thân bà bị lừa bán căn nhà chứ không có ý định bán cho vợ chồng ông Lộc (?). Bà V. nói bà cầm cố căn nhà trên đường Nguyễn Tri Phương cho ngân hàng với giá 13 tỉ đồng nhưng sắp đáo hạn mà không có tiền trả.

Lúc này, bà H. (vợ ông Lộc) chủ động đề xuất sẽ đưa tiền để lấy giấy tờ nhà ra và kiếm người bán căn nhà này (do bà V. định giá) với điều kiện phải để con gái bà H. đứng tên căn nhà. Sau khi làm giấy tờ hoàn tất, bà H. lại hướng dẫn ký tờ giấy bán nhà cho con bà H. với giá 19 tỉ đồng. Thắc mắc chuyện ký bán thì bà H. giải thích chỉ là ký theo kiểu hình thức.

“Lúc này, bà H. chỉ đưa cho tôi 170 triệu, ngoài ra tôi có nợ bà H. 1,5 tỉ đồng, nếu cấn trừ các chi phí khác thì lẽ ra bà H. phải đưa thêm cho tôi 3,5 tỉ đồng nhưng đến nay chỉ trả 1 tỉ vào tháng 11.2017 rồi đuổi gia đình tôi ra khỏi nhà. Thời gian sau, khi bệnh tình ngày càng nặng, tôi muốn lấy một số tiền nhất định để chữa bệnh nên có đến xin 400 triệu đồng lo tiền thuốc, số tiền còn lại tính sau. Bà H. không cho còn đánh tôi, tôi có bằng chứng rõ ràng chứ không vu khống (?)”, bà V. nói.

Về việc nhóm giang hồ do Tuấn “đen” cầm đầu đến nhà ông Lộc đe dọa đòi tiền, đập phá đồ đạc, bà V. xác nhận Tuấn “đen” là cháu ruột. “Thấy tôi bị mất nhà, mất tiền nên nó đến đấu tranh đòi lại cho tôi thôi, chứ tôi làm gì có tiền mà thuê giang hồ”, bà V. phủ nhận.