Một người đàn ông từ TP.HCM đến Tiền Giang 'đi vòng vòng xem có gì vui không'

Sáng ngày 27.7, trung tá Nguyễn Văn Tám, Trưởng công an P.9, TP.Mỹ Tho ( Tiền Giang ), cho biết đơn vị này vừa bàn giao ông Đ.T.L (65 tuổi, ngụ đường Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho gia đình quản lý.

Khi được hỏi ông định đi đâu, ông L. trả lời: “Đi vòng vòng xem có gì vui không”.

Kết quả test nhanh của ông L. âm tính với Coviod-19. Sau đó, tổ công tác tìm được 1 cuốn sổ ghi số điện thoại người thân ông L, nên liên hệ báo tin. Công an P.9 đã lo cơm nước và cho ông L. lưu trú tại đơn vị một đêm. Theo người nhà, ông L. là người đãng trí và đang sống độc thân. Do người thân ông L. phải chờ có giấy test nhanh kháng nguyên Covid -19 mới di chuyển về Tiền Giang để đón ông L., nên Công an P.9 đã liên hệ với xe cứu thương từ thiện của Hội từ thiện TP.Mỹ Tho hỗ trợ đưa ông L. cùng xe máy về nhà ông ở TP.HCM.