Một người tử vong trong chiếc mền trùm kín, nghi do trị bệnh kiểu mê tín

Sáng 23.10, ông Võ Thanh Hồng, Phó chủ tịch UBND H.Châu Thành ( Long An ), cho biết Công an H.Châu Thành đã có báo cáo về việc phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường , khám nghiệm tử thi tại nhà một người dân thuộc xã An Lục Long (H.Châu Thành). Nạn nhân tử vong được xác định là ông T.V.L. (49 tuổi, ngụ ấp 4, xã Tân Hiệp, H.Thạnh Hóa, Long An).