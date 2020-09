Một ni cô phải nhập viện sau khi dùng pate Minh Chay

Từ ngày 1 - 2.9, BV đa khoa Vĩnh Đức cũng tiếp nhận 3 BN nghi ngộ độc do sử dụng sản phẩm pate Minh Chay. Sở Y tế Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu các ngành chức năng ngừng ngay việc sử dụng sản phẩm pate Minh Chay, niêm phong sản phẩm và khẩn cấp thu hồi 13 sản phẩm của Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới. Đồng thời, ngừng sử dụng, niêm phong sản phẩm đối với pate Minh Chay...

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm ( Bộ Y tế ) đã có cảnh báo khẩn cấp và thu hồi sản phẩm pate Minh Chay, sau khi xác định xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum. Kết quả xác định nguyên nhân do vi khuẩn Clostridium Botulinum trong sản phẩm thực phẩm pate Minh Chay của Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới (địa chỉ tại tổ 2, TT.Đông Anh, H.Đông Anh, Hà Nội). Hậu quả đã gây ra ngộ độc cho nhiều người với những tổn thương nặng và kéo dài. Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội điều tra, xác minh và xử lý vụ việc liên quan sản phẩm pate Minh Chay nhiễm khuẩn độc.