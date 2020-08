Nhiều bệnh viện không an toàn phòng, chống Covid-19

Ngày 28.8, PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó trưởng Tiểu ban điều trị thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 , cho biết tuần qua, Bộ Y tế đã tổ chức 5 đoàn kiểm tra đánh giá theo Bộ tiêu chí bệnh viện (BV) an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại Hà Nội, Hà Nam và Bắc Ninh.

Yêu cầu phê bình, kiểm điểm nhiều cá nhân

Kết quả kiểm tra tại Bắc Ninh cho thấy, BV đa khoa tỉnh này vừa đạt mức an toàn, trong khi BV đa khoa Hồng Phúc Bắc Ninh xếp loại chưa an toàn. Ông Khuê đề nghị Sở Y tế Bắc Ninh tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân (BN) mới đối với BV đa khoa Hồng Phúc để khắc phục.

Thêm 2 ca mắc mới trong ngày

Ngày 28.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (BCĐ) thông báo ghi nhận 2 ca mắc mới là các BN Covid-19 thứ 1.037 (nữ, 29 tuổi, địa chỉ tại Q.Bắc Sơn Trà, TP. Đà Nẵng ) và 1.038 (nam, 23 tuổi, tạm trú tại P.Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội; quê quán tại Bà Rịa-Vũng Tàu). Theo BCĐ, trong ngày 28.8, có 26 BN Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Trong số 1.038 ca mắc từ đầu dịch tại Việt Nam, có 663 ca được điều trị khỏi, 30 ca tử vong. Liên Châu 3 đơn vị khác được kiểm tra gồm: BV đa khoa tỉnh Hà Nam, BV Thận Hà Nội và BV Phổi Hà Nội xếp loại an toàn thấp. Đây là các trường hợp được Bộ Y tế cảnh báo có nguy cơ diễn biến nặng nếu nhiễm SARS-CoV-2

Ông Khuê cũng cho biết, Bộ đã có công văn khẩn yêu cầu ban giám đốc các BV nêu trên tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc về công tác phòng, chống dịch.

TP.HCM, Hà Nội: Nhiều BV an toàn thấp và không an toàn

Tại TP.HCM, sáng 28.8, Sở Y tế TP.HCM cũng đã công bố kết quả đánh giá BV an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả kiểm tra 28 BV cho thấy, có 20 BV được đánh giá là BV an toàn; 6 BV an toàn thấp, gồm: BV Q.9, BV Q.10, BV Q.Phú Nhuận, BV Ung bướu, BV Chấn thương chỉnh hình và BV Tai mũi họng Sài Gòn (BV tư nhân); 2 BV không an toàn (đánh giá lần 1) là BV Q.Gò Vấp và BV STO Phương Đông.

Quảng Ngãi: Một bệnh nhân tái dương tính với Covid-19 Chiều 28.8, Viện Pasteur Nha Trang thông báo BN 419 đã tái nhiễm Covid-19 sau 16 ngày xuất viện. Đây là BN 17 tuổi, trú ở P.Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi, được Bộ Y tế công bố mắc bệnh Covid-19 vào chiều 26.7. Ngày 12.8 BN 419 được công bố khỏi bệnh và xuất viện về nhà nhưng phải tiếp tục theo dõi y tế. Đến ngày 16.8, BN 419 có triệu chứng khó thở, tức ngực nên được đưa vào BV đa khoa tỉnh Quảng Ngãi điều trị. Ngày 28.8, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm được Viện Pasteur Nha Trang thông báo tái dương tính với Covid-19. Hiện BN 419 đã được chuyển đến BV dã chiến tỉnh Quảng Ngãi đế tiếp tục điều trị. Phạm Anh TS Trần Thị Nhị Hà, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết đến hết ngày 28.8, trong số các BV mà sở này kiểm tra, có 3 BV không an toàn phòng chống dịch Covid-19 là BV Mắt Sài Gòn - Hà Nội, BV Mắt Việt Nhật, BV Mắt Hitec. Sở đã tạm đình chỉ hoạt động 3 BV này, yêu cầu khắc phục.

Ngoài ra, có hàng loạt BV an toàn ở mức thấp như: BV đa khoa Thanh Trì, BV Tâm thần Hà Nội, BV Chữ thập xanh, BV Tâm thần ban ngày Mai Hương, BV Phụ sản An Thịnh, BV Mắt Nhật Bản, BV Mắt Sài Gòn - Hà Nội cơ sở 1, BV Mắt NDN, BV đa khoa Hồng Hà, BV Hy vọng mới, BV đa khoa Thăng Long, BV đa khoa H.Phú Xuyên, BV Nam học và hiếm muộn Việt Bỉ, BV Hà Thành, BV Đông Đô, BV đa khoa Tràng An.

Từ tháng 9, Đà Nẵng nới lỏng giãn cách xã hội

Tại cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy TP.Đà Nẵng diễn ra vào hôm qua 28.8, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhấn mạnh: “Bắt đầu từ tháng 9, chúng ta sẽ thực hiện Chỉ thị 19 và Chỉ thị 16 tùy theo từng khu vực. Ở các khu vực dân cư, chợ, siêu thị, trường học phải có biện pháp cụ thể”. Cùng ngày, UBND TP.Đà Nẵng quyết định dỡ bỏ thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu vực nhà A3 - chung cư Vũng Thùng và nhà B1 - chung cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông (cùng P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà), khu vực từ số nhà 1096 - 1116 đường Trường Chinh (P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ), khu vực tổ dân phố 31, khu vực Hòa Phú 1 (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu).