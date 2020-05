Một phụ nữ bị sát hại: Chồng câm điếc giết vợ, dựng hiện trường giả

Hiện Công an Quảng Nam đang tịm giữ hình sự người chồng là Phạm Văn Tới (31 tuổi, ở P.An Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều tra về tội “ giết người ”.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 9 giờ ngày 16.5, tại nhà ông Phạm Văn Thắng (khối phố An Hà Đông, P.An Phú) xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân tử vong là chị Phạm Thị Tuyết (31 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh).

Thời điểm đó, chồng chị Tuyết là Phạm Văn Tới bồng đứa con 6 tháng tuổi của mình chạy ra sân ra hiệu kêu cứu. Khi một số người hàng xóm chạy đến thì Tới ra hiệu là có 2 người phụ nữ vào nhà giết chị Tuyết. Mọi người nhanh chóng đưa chị Tuyết đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong.

Nhận tin báo, Công an TP.Tam Kỳ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin. Sau thời gian tập trung lực lượng điều tra, thu thập chứng cứ, sàng lọc các nghi phạm nghi vấn, lực lượng công an xác định nghi can gây ra vụ án mạng là Tới.

Do nghi phạm bị câm điếc và không hợp tác nên quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng các chứng cứ thu thập được tại hiện trường cùng tài liệu điều tra xác minh, Tới đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, khoảng 8 giờ 45 ngày 16.5, thấy chị Tuyết đang gội đầu trong nhà vệ sinh, Tới đến phía sau dùng 2 tay bóp cổ và đè cổ chị Tuyết vào thùng nước bên cạnh khiến nạn nhân không thể kháng cự được.

Một lúc sau, chị Tuyết vùng ra sau nên cả hai cùng ngã ra nền xi măng, Tới kiểm tra thì phát hiện chị Tuyết nằm bất động. Khi thấy vợ nằm bất động, Tới vào phòng bế con của mình mới 6 tháng tuổi chạy ra sân kêu cứu, ra hiệu là có 2 người phụ nữ vào nhà giết vợ mình.