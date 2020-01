Một phụ nữ Nghệ An trở về từ Trung Quốc nghi bị nhiễm dịch Vũ Hán

Sáng 31.1, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, cho biết một phụ nữ quê Nghệ An mới trở về từ Trung Quốc để ăn tết có triệu chứng sốt, khó thở nghi bị nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.