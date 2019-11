Một tiệm vàng ở Bình Thuận báo mất trộm 200 cây vàng rạng sáng nay

Lãnh đạo Công an huyện Bắc Bình cho PV Thanh Niên biết, tiệm vàng Hồng Bền (QL1, trị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình) trình báo với công an mất 200 cây vàng. Thời điểm kẻ gian đột nhập vào tiệm vàng này được chủ tiệm vàng trình báo là lúc 2 giờ 30 sáng nay.

Hiện trường tại tiệm vàng Hồng Bền, cũng đồng thời là nhà của chủ là ông Phạm Văn Sơn (40 tuổi), công an đang khám nghiệm cho thấy cửa sắt trên lầu bị cạy. Kẻ gian cạy cửa trên lầu sau đó xuống nhà dưới cạy tủ lấy vàng. Ông Sơn báo với công an là số vàng bị kẻ trộm lấy đi lúc rạng sáng nay là 200 cây vàng (chưa rõ vàng 24k hay vàng 18k). Hiện Phòng cảnh sát hình sự đang kiểm tra camera an ninh tiệm vàng này và các gia đình xung quanh để tìm hình ảnh thời điểm kẻ gian đột nhập.