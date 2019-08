Tiệm vàng phải mua cấp tập hơn 1.000 lượng vì tin đồn: Chính quyền địa phương nói gì?

Những người bán vàng lại cho tiệm vàng Văn Dũng Anh (kinh doanh vàng từ năm 1996), trước đó từng mua vàng của tiệm vàng này. Vàng người dân cấp tập bán lại từ ngày 21.7 đến nay có nhiều loại, trong đó có cả bông tai, nhẫn cưới… gắn nhãn hiệu của tiệm vàng Văn Dũng Anh. Cũng từ ngày 21.7, tiệm vàng Văn Dũng Anh đã phải huy động thêm 7 tỉ đồng để cập tập thu mua lại vàng.

Đang điều tra động cơ của người tung tin đồn

Liên quan đến vụ việc này, ngày 5.8, trả lời PV Thanh Niên, ông Phạm Anh Linh, Phó chủ tịch UBND H.Chợ Lách, cho biết qua xác minh thông tin báo cáo tình hình diễn biến ban đầu về vụ việc xảy ra tại tiệm vàng Văn Dũng Anh của Công an H.Chợ Lách, cho thấy các tin đồn tiệm vàng này kinh doanh vàng giả, là tin thất thiệt. Bởi, ngoài kết quả xác minh bước đầu từ công an, thông tin kết quả kiểm tra từ Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Bến Tre cũng kết luận vàng tại tiệm Văn Dũng Anh đúng chất lượng so với đăng ký , niêm yết tại nơi bán.

"Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Chợ Lách đang tiếp tục điều tra làm rõ xem động cơ của người tung tin đồn này với mục đích gì. Qua đó, sẽ xử lý nghiêm người tung tin đồn, nhằm bảo vệ những người làm ăn chân chính trên địa bàn huyện", ông Phạm Anh Linh nói.

Trong khi đó, tin từ Công an H.Chợ Lách cho biết đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Công an xã Long Thới. Công an huyện đang khẩn trưởng tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh để làm rõ động cơ của các đội tượng có liên quan đến tin đồn thất thiệt.

“Nếu động cơ của người tung tin đồn thất thiệt xuất phát phát từ sự vụ lợi, xúi dục từ người khác, cơ quan công an sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, nguồn tin từ Công an H.Chợ Lách khẳng định.

Ngày 5.8, ông Nguyễn Văn Dũng, chủ tiệm vàng Văn Dũng Anh cho biết số khách hàng đến tiệm để bán lại vàng trong ngày 5.8 đã giảm so với những ngày trước đó. “Tôi rất sẵn sàng phối hợp với cơ quan CSĐT Công an H.Chợ Lách để lấy lại sự công bằng cho mình”, ông Dũng nói.

Vụ việc có tính chất phức tạp, công an xã đã thường xuyên có mặt

Ông Trương Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Long Thới, cho biết: “Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương. Thêm nữa, chủ tiệm vàng Văn Dũng Anh cũng có đề nghị điều tra làm rõ, nên tôi đã chỉ đạo công an xã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an H.Chợ Lách để điều tra, làm rõ".

Ông Trương Văn Phúc cho biết thêm, ông Nguyễn Văn Dũng, chủ Doanh nghiệp tư nhân - tiệm vàng Văn Dũng Anh đã kinh doanh vàng nữ trang tại chợ Cái Gà (xã Long Thới) từ năm 1996 đến nay. Doanh nghiệp này cũng chưa từng có tai tiếng trong hoạt động kinh doanh của mình.

Chủ tiệm vàng Văn Dũng Anh đã phải thuê khẩn cấp thêm 7 người có chuyên môn đến để phụ giúp việc cấp tập thu mua vàng ẢNH: BẮC BÌNH

"Để hỗ trợ doanh nghiệp Văn Dũng Anh sớm có điều kiện kinh doanh ổn định trở lại, xã có mời Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Bến Tre đến lấy mẫu vàng trang sức tại tiệm đi kiểm định. Các mẫu được lấy ngẫu nhiên khi kiểm định đều đạt chất lượng", ông Trương Văn Phúc nói.

Ông Trần An Rây, Trưởng Công an xã Long Thới, cho biết từ ngày 21.7, thời điểm bắt đầu có đông người kéo đến tiệm vàng Văn Dũng Anh để bán vàng, lực lượng công an xã đã thường xuyên có mặt tại khu vực này để đảm bảo an ninh trật tự, cũng như có thể theo dõi các đối tượng bất hảo trà trộn vào đám đông.