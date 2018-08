Mua bán đất công liên quan Vũ 'nhôm': Khám xét nhà Huỳnh Tấn Lộc

Trước đó, từ tháng 9.2017, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã đề nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ những sai phạm trong việc thực hiện 9 dự án và mua, chuyển nhượng 31 nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại TP Đà Nẵng, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra TƯ. Như Thanh Niên đã thông tin, các dự án này được cho là có liên quan đến Vũ "nhôm”. Cũng liên quan đến Vũ “nhôm”, nhiều cựu lãnh đạo là Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng gồm ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến đã bị khởi tố bị can.