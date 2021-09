Mưa giông gây nhiều thiệt hại, cảnh báo mưa lớn ở Bắc bộ

Chiều 16.7, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên cho biết mưa lớn và giông lốc xảy ra từ ngày 13 - 15.9 đã gây ra thiệt hại khoảng 2,1 tỉ đồng với 21 nhà dân bị tốc mái; 2 trường mầm non bị hư hỏng; 61 ha lúa đang đến kỳ thu hoạch bị ngập lụt.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, mưa lớn kèm giông lốc ở các huyện Điện Biên, Mường Ảng, Điện Biên Đông và TP.Điện Biên Phủ làm hư hỏng, tốc mái 355 ngôi nhà; 1.139 ha lúa bị gãy đổ, ngập lụt; trên 7 ha hoa màu và cà phê chịu ảnh hưởng thiệt hại. Đặc biệt tại các huyện Mường Ảng và Điện Biên Đông, giông lốc đã gây hư hỏng các công trình cấp điện gây ra sự cố mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng đến 14.000 hộ dân, khách hàng. Đến ngày 16.9, mưa lũ trong toàn tỉnh Điện Biên gây thiệt hại khoảng 11 tỉ đồng. Còn tại Lào Cai, mưa lớn, giông lốc tại các huyện Bảo Thắng, Mường Khương từ ngày 13 - 15.9 đã làm hư hỏng, tốc mái 30 nhà dân, 12 ha lúa và hoa màu.

Chiều 16.9, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo đợt mưa lớn, mưa đá, giông lốc xảy ra ở Bắc bộ trong những ngày tới. Từ ngày 17 - 20.9, các tỉnh Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong đó, các tỉnh vùng núi Bắc bộ có mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt mưa lớn từ ngày 13 - 16.9 khiến đất, đá ở nhiều khu vực vùng núi phía bắc ngậm no nước, khi tiếp tục có thêm đợt mưa lớn tới đây thì nguy cơ cao xảy ra trượt, sạt lở đất đá và lũ quét