Mưa lũ, sạt lở đất miền Trung: Do thiên tai hay nhân tai ?

Trong ngày chất vấn đầu tiên, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng là người nhận được rất nhiều câu hỏi của các ĐB. ĐB Vũ Thị Thủy (Hải Dương) chất vấn Bộ trưởng về tình trạng lợi dụng mạng xã hội để thông tin sai lệch về tình hình đất nước, bôi nhọ, xuyên tạc, bịa đặt về cá nhân, đưa thông tin giả mạo làm hoang mang trong nhân dân.

Về câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết tin giả ở VN chủ yếu trên các nền tảng xuyên biên giới, mà chủ yếu nữa, là Facebook và YouTube. Bộ trưởng cho hay thời gian qua, Bộ TT-TT xác định làm sạch không gian mạng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và làm rất quyết liệt.

Về công cụ quản lý, theo Bộ trưởng, đã xây dựng và hoàn thành Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, có năng lực xử lý mỗi ngày 300 triệu tin. Về thực thi pháp luật, Bộ TT-TT đã “làm việc cứng rắn” với các nền tảng xuyên biên giới, nhất là Facebook và YouTube. Tỷ lệ đáp ứng gỡ bỏ thông tin xấu độc của Facebook đã tăng từ 10% lên 95%, và của YouTube tăng từ 50% lên 90%. Số lượng gỡ bỏ thông tin xấu độc của Facebook năm 2020 tăng lên 30 lần so với năm 2017, số lượng gỡ bỏ video xấu độc trên YouTube năm 2020 tăng 8 lần so với 2017. Số trang giả mạo được gỡ bỏ cũng tăng 8 lần so với 2017.

Bộ trường TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng nói về việc định danh cá nhân tham gia mạng xã hội

Về giải pháp thời gian tới, đặc biệt năm 2021, ông Hùng cho hay Bộ TT-TT sẽ tập trung vào 6 việc. Thứ nhất là tiếp tục sửa các quy định của pháp luật có liên quan về mạng xã hội và tin giả. Hai là ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng trong năm nay. Ba là yêu cầu định danh người sử dụng mạng xã hội. Thứ tư là tiếp tục phát triển các công cụ rà quét, vì quản lý không gian mạng phải bằng công nghệ . Thứ năm, các nền tảng xuyên biên giới phải tuân thủ pháp luật VN.

Bộ TT-TT sẽ cùng Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới đóng thuế và kiểm soát dòng tiền thanh toán vì “hiện 4 công ty lớn là GAFA (Google, Amazon , Facebook và Apple) phát sinh doanh thu tại VN hàng tỉ USD, nhưng chưa đóng thuế”. Thứ sáu, Bộ trưởng đề nghị Quốc hội thay đổi quy định về xử phạt có tính răn đe, vì chúng ta mới xử phạt bằng con số tuyệt đối mà chưa sử dụng mức phạt dựa trên doanh thu.

“Nếu chúng ta phạt 100 triệu đồng, khoảng 5.000 USD đối với cá nhân, doanh nghiệp nhỏ thì là lớn, nhưng với doanh nghiệp hàng chục tỉ USD thì quá nhỏ”, Bộ trưởng nêu ví dụ.