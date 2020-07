Mưa lũ, sạt lở đất ở Hà Giang làm 5 người chết

Tối 21.7, trao đổi với Thanh Niên , ông Lê Anh Dũng, Phó chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, cho biết thống kê đến cuối giờ ngày 21.7, mưa lũ trên địa bàn tỉnh này đã làm 5 người chết, 2 người bị thương. Trong đó, mưa lớn xảy ra tại thôn Cóc Nắm, xã Bản Nhùng (H.Hoàng Su Phì) dẫn đến sạt lở đất làm sập nhà khiến 2 mẹ con chị Lý Già Tin (44 tuổi), Lý Thị Ơn (15 tuổi) thiệt mạng. Còn tại xã Phương Độ (TP.Hà Giang), sạt lở đất do mưa lớn khiến 1 người tử vong là Nguyễn Tú Minh Anh (13 tuổi). Trong ngày, có 2 người thiệt mạng do lũ quét gồm: Trịnh An Vy (2 tuổi), trú tại thôn Vĩnh Ngọc, xã Tân Quang (H.Bắc Quang) và Nông Văn Chiến (27 tuổi), ở xã Minh Ngọc (H.Bắc Mê). Tại H.Hoàng Su Phì và TP.Hà Giang, có 2 người bị thương do lũ quét và sạt lở đất. Mưa lớn gây ra sạt lở đất đã vùi lấp toàn bộ máy móc, thiết bị của 2 nhà máy thủy điện Thái An (H.Quản Bạ) và Thuận Hòa (H.Vị Xuyên) khiến các thủy điện này phải đóng cửa, tạm ngừng hoạt động và xả lũ qua cửa xả tràn.