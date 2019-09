Mũi Đại Lãnh, điểm A8 đường cơ sở, nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền

Mũi Đại Lãnh, hay còn được gọi là Mũi Điện là mũi đất nhô ra biển từ một nhánh của dãy Trường Sơn, hướng thẳng ra bãi Môn (thuộc địa phận X.Hòa Tâm, H.Đông Hòa, Phú Yên), cách TP.Tuy Hòa khoảng 35 km về phía đông nam.

Cờ Tổ quốc ở chót mũi Đại Lãnh Mai Thanh Hải

Mũi Đại Lãnh được xem là điểm xa thứ 2 về phía đông (sau mũi Đôi ở H.Vạn Ninh, Khánh Hòa) và là một trong những nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền của lãnh thổ Việt Nam.

Mũi Đại Lãnh nhìn từ ven biển phía TP. Tuy Hòa (Phú Yên) Mai Thanh Hải

Tại mũi Đại Lãnh có ngọn hải đăng do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung bộ (thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền nam - Bộ GTVT) quản lý.

Tài liệu của trạm hải đăng Đại Lãnh cho biết: Ngày 25. 8. 1883, Hòa ước Harmand được ký kết, trong đó điều 8 cho phép thực dân Pháp xây dựng ngọn hải đăng tại mũi Varella (nay là Đại Lãnh). Sau đó, hải đăng được chính thức xây dựng vào năm 1890 bởi những kiến trúc sư người Pháp. Sau khi hoàn tất, hải đăng được đưa vào hoạt động trong vòng 55 năm đến khi Thế chiến thứ 2 nổ ra thì bị tạm dừng vận hành. Vào năm 1961, ngọn hải đăng này được Chính quyền Việt Nam Cộng hòa khôi phục nhưng sau đó lại bị hủy bỏ hoàn toàn; đến năm 1995 mới được phục dựng và giữ nguyên hình dạng đến hiện nay.

Khu nhà ở và làm việc của công nhân hải đăng Mai Thanh Hải

Hiện ngọn hải đăng mũi Đại Lãnh gồm khối nhà cao 5 m với diện tích 320 m2, dưới nền nhà có bể ngầm chứa nước mưa và trần nhà đặt hệ thống pin mặt trời.

Tháp đèn hải đăng là một khối hình trụ thon đều, màu xám, cao 26,5 m so với nền nhà, 110 m so mực nước biển và có thể phát tín hiệu ánh sáng đi xa đến 27 hải lý (xấp xỉ 40 km), giữ nhiệm vụ quan trọng trong việc điều hướng tàu bè trên biển.

Đèn hải đăng Đại Lãnh Mai Thanh Hải

Đây là ngọn hải đăng xa nhất về phía Đông trên đất liền của Việt Nam.

Đặc biệt, Đại Lãnh còn là điểm A8 đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải của lục địa Việt Nam, theo luật Biển Việt Nam.

Đoạn nhô ra biển của mũi Đại Lãnh nối với bờ biển Mai Thanh Hải Quảng cáo

Phía giáp với dãy Trường Sơn Mai Thanh Hải

Phần nhô ra Biển Đông Mai Thanh Hải

Đèn biển Đại Lãnh, nhìn từ ngoài vào Mai Thanh Hải

Kết cấu đá chiếm chủ yếu Mai Thanh Hải

Những tảng đá xếp chồng lên nhau, đua ra sát biển Mai Thanh Hải Quảng cáo

Rất hiếm cỏ cây sống được cùng đá Đại Lãnh Mai Thanh Hải

Cột chỉ mốc đường cơ sở A8 Mai Thanh Hải

Nghiêm trang cờ Tổ quốc Mai Thanh Hải

Xây nhiều bậc đá để đỡ trơn trượt khi ra mũi Đại Lãnh Mai Thanh Hải

Dứa dại là cây chủ yếu mọc ở đây Mai Thanh Hải Quảng cáo

Những vách đá cao ngất Mai Thanh Hải