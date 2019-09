Mỹ có lợi ích trong việc bảo đảm trật tự trên Biển Đông

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, nhân dịp dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa họp thứ 74 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đã có các cuộc gặp song phương với Thủ tướng Uganda, Thủ tướng St Vincent and the Grenadines, Ngoại trưởng Algeria và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ.

Thứ trưởng David Hale khẳng định cam kết của Mỹ đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Mỹ có lợi ích trong việc đảm bảo trật tự dựa trên luật lệ, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không tại Biển Đông, mong muốn hai bên duy trì tiếp xúc ở các cấp, thường xuyên tham vấn và phối hợp trong quan hệ song phương cũng như các diễn đàn đa phương.