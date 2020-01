Năm 2020, người lao động chỉ có 14 ngày nghỉ lễ, ít hơn nhiều năm trước

3 ngày nghỉ ngắn và 2 kỳ nghỉ dài

Theo quy định tại điều 115 bộ luật Lao động , năm 2020 người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương 1 ngày vào dịp tết dương lịch (ngày 1.1 hàng năm).

Năm nay, tết dương lịch rơi vào thứ tư (giữa tuần) nên cán bộ, công chức , viên chức và người lao động (gọi chung là người lao động) không được nghỉ bù hay hoán đổi ngày nghỉ mà chỉ được nghỉ làm việc 1 ngày.

Dịp tết Canh Tý 2020 , Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với phương án nghỉ tết Nguyên đán 7 ngày do Bộ LĐ-TB-XH đề xuất.

Theo đó, người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ tết 7 ngày, từ thứ năm ngày 23.1.2020 đến hết thứ tư ngày 29.1.2020 (tức từ ngày 29 đến mùng 5 tết Nguyên đán).

Do ngày 25 - 26.1.2020 (tức ngày mùng 1 và mùng 2 tết Nguyên đán) trùng vào thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên người lao động sẽ nghỉ bù vào ngày 28 - 29.1.2020 (tức mùng 4 và mùng 5 tết Nguyên đán).

Tương tự như dịp tết dương lịch, lễ Giỗ tổ Hùng Vương cũng rơi vào thứ năm (giữa tuần), người lao động được nghỉ 1 ngày vào ngày 2.4 (mùng 10.3 âm lịch) mà không được hoán đổi ngày nghỉ hay nghỉ kèm cuối tuần.

Dịp lễ 30.4 và Quốc tế lao động 1.5, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục do 2 ngày lễ rơi vào thứ năm và thứ 6 nên ngoài ngày nghỉ chính thức theo bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần. Như vậy, trong dịp này người lao động được nghỉ từ 30.4 - 3.5. Đây là kỳ nghỉ dài thứ 2 sau dịp tết Nguyên đán.

Mặc dù năm 2019, Quốc hội đã thông qua bộ luật Lao động sửa đổi, trong đó tăng thêm 1 ngày nghỉ lễ vào dịp Quốc khánh 2.9, song do luật bắt đầu có hiệu lực từ năm 2021 nên ngày Quốc khánh năm nay người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày.

Tổng cộng số ngày nghỉ của năm nay là 14 ngày, ít hơn 4 ngày so với năm 2019 và ít hơn 8 ngày so với với năm 2016. Đây cũng là năm có số ngày nghỉ lễ ít nhất trong 5 năm trở lại đây.

Hạn chế hoán đổi ngày nghỉ

Lý giải về việc năm nay được nghỉ ít hơn các năm trước, theo Bộ LĐ-TB-XH, những năm trước đây các ngày nghỉ tết Dương lịch, Quốc khánh thường gần với ngày cuối tuần hoặc trùng với ngày cuối tuần nên người lao động nghỉ bù từ 3 - 4 ngày. Năm nay, chỉ tết Nguyên đán và dịp lễ 30.4 - 1.5 được nghỉ dài, còn lại 3 kỳ nghỉ (tết Dương lịch, Giỗ tổ Hùng Vương, Quốc khánh) đều vào giữa tuần nên người lao động nghỉ đúng theo quy định là 1 ngày.

Ngoài lý do trên, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB-XH) còn cho biết, từ năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về việc hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào một số dịp nghỉ lễ, tết khi có tình huống nghỉ ngắt quãng rơi vào giữa tuần hoặc đầu tuần. Tính trung bình những năm gần đây, số ngày nghỉ tết đều ở mức 7 - 9 ngày do thực hiện hoán đổi ngày làm việc/ngày nghỉ.

Ông Thắng cho hay: “Việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần thực chất tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, giảm mật độ giao thông dịp nghỉ lễ, tạo điều kiện cho người lao động tham gia các hoạt động văn hóa , lễ hội, góp phần kích cầu tiêu dùng”.

Tuy nhiên, theo ông Hà Tất Thắng, Bộ LĐ-TB-XH cũng nhận được nhiều ý kiến các chuyên gia và các doanh nghiệp, cho rằng nghỉ dài, đặc biệt là nghỉ tết dài so với một số quốc gia trong khu vực có thể làm gián đoạn kế hoạch sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gia công sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu , hiệu quả làm việc của người lao động cũng không cao sau mỗi kỳ nghỉ dài.

Thực hiện Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 1.2019, Chính phủ giao “Bộ LĐ-TB-XH nghiên cứu, đề xuất cách thức nghỉ tết Nguyên đán mới, bảo đảm vui tươi, đầm ấm, thiết thực và hiệu quả”, do đó năm 2019, Bộ LĐ-TB-XH đã đưa ra đề xuất, thay vì được nghỉ dài ngày như trước, tới đây người lao động sẽ không được hoán đổi ngày nghỉ.

Ông Doãn Mậu Diệp, nguyên thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, Phó trưởng Ban soạn thảo bộ luật Lao động sửa đổi cho hay, việc hạn chế hết mức việc hoán đổi ngày làm việc, ngày nghỉ là để tránh tạo ra một kỳ nghỉ tết quá dài, gây ảnh hưởng tới việc tổ chức sản xuất, lao động.

Như vậy, từ năm nay trở đi người lao động sẽ không được nghỉ lễ, tết dài như các năm trước.