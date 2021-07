Nam Định: Khởi tố, bắt giam chủ xe khách có nhiều hành khách nhiễm Covid-19

Trưa 16.7, Công an H.Hải Hậu (Nam Định) xác nhận, đơn vị này đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người và khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Văn Phong (51 tuổi, ở tổ dân phố số 3, TT.Cồn, H.Hải Hậu), chủ xe khách Đức Nguyện.

Theo hồ sơ, ngày 11.7, Công an H.Hải Hậu nhận được thông tin 2/6 người đi trên xe khách Đức Nguyện (từ TP.HCM ra Nam Định) xuống tỉnh Hà Tĩnh nhiễm Covid 19.

Công an H.Hải Hậu đã khẩn trương truy vết được 31 trường hợp ở H.Hải Hậu liên quan chuyến xe Đức Nguyện, trong đó có 1 ca nhiễm Covid-19 ở xóm 31, xã Hải Minh.

30 trường hợp còn lại được đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Nam Định (TT. Thịnh Long, H.Hải Hậu). Ông Phạm Văn Phong, chủ xe Đức Nguyện, được xác định là F2, được cách ly tại nhà.

Ngày 12.7, Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly để phòng chống dịch Covid 19 tại khu dân cư thuộc xóm 31, xã Hải Minh với 16 hộ dân và 60 nhân khẩu.

Đến ngày 14.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Hải Hậu cùng các đơn vị chức năng đã thống nhất quan điểm, ông Phạm Văn Phong có dấu hiệu phạm tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người theo điểm d khoản 1 điều 295 bộ luật Hình sự.

Chính vì vậy, Công an H.Hải Hậu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Phạm Văn Phong để phục vụ quá trình điều tra.