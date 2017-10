Ngày 24.10, trao đổi với Thanh Niên, chị Nguyễn Lan Anh, 40 tuổi, trú tổ 52, khu 5, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long cho biết, khoảng 14 giờ, ngày 18.10, con trai chị là Lê Hoài Nam, 17 tuổi, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Ngô Quyền, thành phố Hạ Long, nghe một cuộc điện thoại gọi đến đã rời khỏi nhà và mất tích sau đó, dù gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi.

(TNO) Chiều tối 12.11, anh Trần Như Sơn (46 tuổi, ngụ 177 Phan Đình Phùng, phường 2, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) cho biết gia đình anh đã trình báo cơ quan công an về việc con trai mình mất liên lạc với gia đình suốt 3 ngày qua.

Trao đổi với Thanh Niên, cô giáo Mai Thùy Dương, Hiệu phó Trường THPT Ngô Quyền cho biết, ngày 23.10, gia đình học sinh Lê Hoài Nam có trình báo sự việc đến Ban giám hiệu nhà trường.



“Em Lê Hoài Nam là học sinh ngoan, hoà đồng với bạn bè. Qua trao đổi với các bạn trong lớp chúng tôi chưa ghi nhận được thông tin bất thường nào từ phía nam sinh này. Hiện nhà trường đã trình báo vụ việc đến Sở Giáo dục - Đào tạo và cơ quan chức năng để phối hợp tìm kiếm”, cô Mai Thuỳ Dương cho biết thêm.

Hiện gia đình Lê Hoài Nam cũng đã trình báo vụ việc đến Công an thành phố Hạ Long để truy tìm tin tức. Theo một lãnh đạo Công an TP.Hạ Long, đơn vị đã gửi thông tin đến công an các phường, lực lượng chuyên môn và phối hợp với gia đình để điều tra vụ việc