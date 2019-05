Nam sinh lớp 12 tử vong sau khi chạy việt dã

Sáng 24.5, em Nguyễn Quốc Khương (ở xã Hòa Đồng, H.Tây Hòa, Phú Yên), học sinh lớp 12C8 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (H.Tây Hòa), tử vong sau 5 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Ảnh: Đức Huy Ông Nguyễn Văn Hồng (cha của em Khương) nhói lòng khi kể lại sự việc đau lòng

Bác sĩ Lê Hòa, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, cho biết sáng 19.5, bệnh nhân Khương nhập viện trong tình trạng say nắng, cô đặc máu, sốt, ý thức thay đổi kích thích vật vã nên các bác sĩ tiến hành điều trị say nắng, bù dịch, nâng huyết áp và hạ sốt. tin liên quan Nắng nóng 40 độ C, người đàn ông ở Hà Tĩnh tử vong do sốc nhiệt

Đến chiều 19.5, tình trạng của bệnh nhân Khương được cải thiện, tỉnh táo nhưng vẫn còn sốt cao và tiêu chảy nhiễm trùng nên được cho dùng kháng sinh liều cao để điều trị.

“Sau 2 ngày điều trị, triệu chứng say nắng của bệnh nhân đã dần ổn định, bệnh nhân tỉnh táo, đi lại được nhưng vẫn sốt cao. Sang ngày thứ 3 thì bệnh nhân khó thở, suy thận cấp, tổn thương tế bào gan cấp, suy hô hấp cấp. Mặc dù trước đó, chúng tôi đã tiên lượng nhiễm trùng nguy cơ cao nên đã dùng kháng sinh điều trị nhưng do bệnh nhân tiến triển xấu nên cho thở ô xy hỗ trợ, tiếp tục điều trị kháng sinh liều cao kèm theo và lọc máu liên tục”, BS Hòa nói.

Sáng 24.5, bệnh nhân vẫn hôn mê sâu nên gia đình xin chuyển về nhà. “Nguyên nhân tử vong là suy đa tạng, nhiễm trùng máu”, BS Hòa cho biết.

Ảnh: Đức Huy Bạn của em Khương đến viếng, đưa tiễn em về nơi an nghỉ

Trao đổi với PV Thanh Niên, thầy Vũ Đình Hiếu, giáo viên thể dục trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết em Khương là vận động viên của trường. Sáng 19.5, em Khương tham gia một giải việt dã nhưng khi về gần đến đích thì mệt lả nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để cấp cứu.

Theo thầy Hiếu, trước khi tham gia giải này, cách đây 3 tháng, em Khương đã được khám sức khỏe để tham gia Hội khỏe phù đồng tỉnh Phú Yên.

Theo ông Nguyễn Văn Hồng (cha em Khương), Khương khỏe mạnh và thường xuyên tham gia vào đội tuyển thể thao của trường. “Mặc dù năm học này là năm cuối cấp, chuẩn bị thi tốt nghiệp nhưng nó (em Khương - PV) nói là cố gắng tham gia giải lần này để mang thành tích về cho trường. Đó là mong muốn của con nên gia đình đồng thuận để cháu tham gia. Tuy nhiên, việc cháu qua đời khiến gia đình rất đau lòng. Nhà trường, các đơn vị liên quan cũng đã đến chia buồn, động viên gia đình vượt qua cú sốc này”, ông Hồng tâm tình.