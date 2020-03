Nạn nhân '40 năm oan sai' sẽ được bồi thường 7,4 tỉ đồng

Thông tin về số tiền bồi thường cho các nạn nhân oan sai này cũng được ông Nguyễn Văn Dựa, Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Tây Ninh, xác nhận.

Theo đó, các nạn nhân gồm cụ Nguyễn Thành Nghị (sinh năm 1918, đã mất), Võ Thị Thương (95 tuổi), Nguyễn Văn Chiến (67 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (Dũng nhỏ, 59 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Lan (74 tuổi), Nguyễn Thị Lan (Lan nhỏ, 67 tuổi), Hồ Long Chánh (68 tuổi), mỗi người nhận 1,059 tỉ đồng. Tổng cộng số tiền của 7 người nhận hơn 7,4 tỉ đồng, bồi thường cho những tổn thất vật chất và tinh thần mà các nạn nhân bị bắt giam oan trong thời gian 3 năm 9 tháng 14 ngày. Các nạn nhân sẽ nhận được tiền sau 2 tháng nữa, sau khi Viện KSND tối cao phê duyệt.

Số tiền bồi thường nói trên tuy cao hơn mức đề xuất trước đây của Viện KSND tỉnh Tây Ninh (cụ Nghị, cụ Thương, ông Chiến, bà Lan nhỏ mỗi người tăng thêm 200 triệu đồng so với đề xuất) nhưng thấp hơn nhiều so với yêu cầu của 7 nạn nhân oan sai. Trước đó mỗi nạn nhân đề nghị bồi thường 5 - 12 tỉ đồng tùy trường hợp cho cả thời gian bị bắt oan, nhà cửa tài sản bị mất và cả thời gian mang "thân phận bị can".

Cách đây hơn 40 năm, 7 người nói trên cùng với ông Nguyễn Văn Dũng (Dũng lớn, đã được bồi thường 615 triệu đồng) bị bắt oan liên quan đến “vụ cướp 5 chỉ vàng” xảy ra tại ấp Bùng Binh, xã Đôn Thuận, H.Trảng Bàng (Tây Ninh).

8 người bị bắt oan từ năm 1979 đến năm 1983 mới được tự do.

Ra tù, 8 người này về quê bị làng xóm, người thân dị nghị, nhà tan cửa nát. Nhiều người phải rơi vào cảnh cùng quẫn, không chịu được cảnh coi khinh, phải bỏ làng đến xứ khác mưu sinh. Nhà cửa, đất đai, ruộng vườn của họ ở quê đành chịu mất. Đáng chú ý trong 8 người bị bắt nhưng chỉ có ông Dũng lớn được trao quyết định đình chỉ điều tra vụ án. Nhờ quyết định này, năm 2018 ông Dũng lớn kiện Viện KSND tỉnh Tây Ninh đòi bồi thường hơn 40 tỉ đồng, nhưng được bồi thường 615 triệu đồng. 7 người còn lại do không có quyết định đình chỉ điều tra nên vẫn mang thân phận bị can suốt 40 năm qua.