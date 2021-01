'Nancy bị lộ ảnh nhạy cảm': Phát tán ảnh 'nóng' của người khác bị xử lý thế nào?

Bị tung ảnh nhạy cảm qua hình ảnh từ camera an ninh Trước đây, mạng xã hội liên tục lan truyền nhiều đoạn clip nhạy cảm của một cô gái trẻ. Theo hình ảnh trong các clip, cô gái thoải mái thay, thử quần áo, chỉ mặc nội y... Nhiều cư dân mạng đoán rằng có khả năng những đoạn camera này là do kẻ xấu xâm nhập vào hệ thống camera an ninh và trích xuất hình ảnh. Ngày 22.7.2020, mạng xã hội tiếp tục lan truyền một số clip, hình ảnh, ghi lại cảnh trong phòng ngủ của một phụ nữ trẻ và một số trẻ em. Những video này được nhận định là từ hệ thống camera lắp trong phòng ngủ. Nội dung clip ghi lại hình ảnh sinh hoạt cá nhân, một số hình ảnh khỏa thân, cảnh sinh hoạt riêng tư của một phụ nữ và một số hình ảnh của trẻ em mà nhiều cư dân mạng cho rằng khá nhạy cảm.