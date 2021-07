Năng lực xét nghiệm Covid-19 có đảm bảo ?

Ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương, cho hay gần đây, số lượng đi xét nghiệm Covid-19 có tăng sau khi một số tỉnh, thành yêu cầu giấy xét nghiệm đối với người dân từ Bình Dương đến làm việc. Do Bình Dương đang tổng lực để lấy mẫu xét nghiệm đại trà cho khoảng 1 triệu dân và trên 16.000 học sinh, giáo viên, cán bộ coi thi chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, nên đã tạo ra một áp lực rất lớn trong việc lấy mẫu xét nghiệm. “Hiện nay, lực lượng y tế của Bình Dương rất mỏng do phải phân tán ra nhiều địa bàn, cùng với sự chi viện của Bộ Y tế thì mỗi ngày chúng tôi chỉ có thể lấy được từ 50.000 - 100.000 mẫu. Do đó, chúng tôi có đề nghị Trường ĐH Y Dược Hà Nội hỗ trợ, chi viện”, ông Chương nói.