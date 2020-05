Nắng nóng hơn 40 độ C ở Thanh Hóa và Hòa Bình

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cập nhật lúc 13 giờ hôm nay, 21.5, nắng nóng bao trùm khắp các khu vực ở Bắc bộ, bắc Trung bộ. Nhiệt độ nắng nóng phổ biến trong khoảng 37 - 40 độ C.

Đặc biệt, ở nhiều khu vực vùng núi các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ trên 40 độ C. Nắng nóng cao nhất đo được tại H.Tĩnh Gia (Thanh Hóa) lên tới 40,2 độ C; tại H.Kim Bôi (Hòa Bình) 40,1 độ C.