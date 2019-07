Nắng nóng tiếp tục hoành hành ở miền Trung, có nơi 40 độ C

Trong 7 ngày tới trên Biển Đông không có bão và áp thấp nhiệt đới, do vậy gió mùa tây nam cũng sẽ suy yếu dần, thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi sau những ngày mưa gió biển động.

Miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi rãnh thấp gió mùa nên vùng núi tiếp tục có mưa vừa mưa to trên diện rộng, đợt thời tiết xấu này còn kéo dài đến thứ năm tuần sau (25.7) do điều kiện hội tụ gió và nhiễu động trên cao, mưa tập trung nhiều từ tối đến đêm về sáng nên cần đề phòng mưa to gây lũ quét và sạt lở ở các tỉnh vùng núi.

Trong khi đó ở vùng đồng bằng trung du mưa giảm đáng kể, trời sẽ oi bức nắng nóng trở lại do chịu ảnh hưởng bởi áp thấp nóng từ phía tây mở rộng và lấn sang. Đợt nắng nóng này tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng trong hai ngày cuối tuần cho đến thứ hai, sau đó thời tiết chuyển xấu, mưa tăng dần và có nơi mưa to, đề phòng giông sét kèm theo lốc gió giật có thể xảy ra.

Nắng nóng nhất là các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, do chịu ảnh hưởng mạnh bởi hiệu ứng phơn nên có nhiệt độ cao nhất hầu hết từ 36 - 38oC, có nơi 39 - 40oC và đợt nóng này kéo dài cho đến cuối tuần, ban đêm trời cũng hầm hập nóng đem đến cảm giác khó chịu và dễ bị bệnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên xen kẽ nắng nóng gay gắt là những cơn mưa giông trên diện hẹp vào chiều tối. Tuy nhiên, do mưa không đều nên không giảm nhiệt mà còn tăng thêm cảm giác oi bức do độ ẩm có xu hướng tăng dần. Sau nhiều đợt nắng nóng kéo dài gay gắt, miền Trung rất dễ có các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sét, lốc xoáy, mưa đá và gió giật. Ngoài ra tình hình khô hạn, xâm nhập mặn ngày càng thêm nghiêm trọng và nguy cơ xảy ra cháy rất cao.

Tây nguyên và Nam bộ mưa có xu hướng sẽ giảm dần do gió mùa tây nam suy yếu, thời tiết sáng nắng đến trưa, mưa tập trung vào chiều tối. Miền Đông sẽ có mưa nhiều hơn miền Tây, có nơi mưa to. TP.HCM cũng có lúc mưa to gây tình trạng ngập cục bộ vào giờ cao điểm lúc chiều tối. Miền Nam đang trong thời kỳ cao điểm của giông sét và gió giật khá nguy hiểm. Nhiệt độ Nam bộ dao động 25 - 33oC, độ ẩm cao hơn 90% và nắng thiếu hụt so với trung bình, không có oi nóng.

Theo dự báo trong tháng 7 mực nước sông Cửu Long ở vùng đầu nguồn dao động theo triều và ở mức thấp hơn so với cùng thời kỳ năm 2018, không có lũ sớm đầu mùa nên thuận lợi cho việc xuống giống lúa và hoa màu vụ ba. Trong 7 ngày tới triều xuống và mưa hơi giảm, bà con cần tranh thủ xuống giống ngay nhằm đảm bảo lịch thời vụ.

Bên cạnh đó, thời gian qua do mưa ẩm nhiều và sương mù xuất hiện khá thường xuyên nên cần chú ý phòng ngừa bệnh đạo ôn lá trên các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh và bệnh đạo ôn cổ bông ở giai đoạn đòng trổ. Ngoài ra, thời gian tới ốc bươu vàng sẽ tiếp tục gây hại trên cây lúa nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời.