Náo loạn vì vụ 'đưa thi thể đến trụ sở xã, đòi làm rõ' ở Quảng Nam

Sáng 18.4, trao đổi Thanh Niên, đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an H.Thăng Bình, cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Võ Văn Tư (46 tuổi, thôn Bình Hoài, xã Bình Giang). Trước đó, tối 17.4, người nhà ông Tư đưa thi thể người này đến trụ sở UBND xã Bình Giang vì cho rằng trước đó xảy giằng co với lực lượng công an xã dẫn đến tử vong.