Nên công khai danh tính người dùng bằng giả

Như Thanh Niên đã thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân (VKS) tối cao vừa ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại Trường ĐH Đông Đô, sau hơn 1 tháng nhận được kết luận điều tra từ Cơ quan ANĐT - Bộ Công an. Trong đó, làm rõ các nội dung: hành vi của từng bị can trong việc làm và cấp bằng giả, khoản tiền các bị can thu lợi bất chính và xử lý hậu quả đối với việc làm và cấp bằng giả… Đặc biệt, trong số 626 trường hợp được cấp văn bằng 2 tiếng Anh, kết luận điều tra mới làm rõ 193 trường hợp không qua đào tạo... số liệu các trường hợp được cấp bằng không qua đào tạo chỉ được nêu chung chung mà chưa rõ danh sách cụ thể. Do vậy, VKS tối cao cho rằng cần xác định cụ thể người nhận bằng và trách nhiệm từng bị can với các trường hợp này.