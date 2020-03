Ngân 98 có phải đi cai nghiện ma túy?

Như Thanh Niên đã đưa tin, liên quan vụ việc 45 thanh niên dương tính với chất ma túy trong bar Holiday Club Tây Ninh, Công an TP.Tây Ninh hiện vẫn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý, trong đó có nữ DJ được cho là Ngân 98 (tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân , 22 tuổi).

Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi khi nào thì cơ quan chức năng đưa người nghiện ma tuý đi cai nghiện.

Trao đổi với PV Thanh Niên vấn đề này, luật sư (LS) Nguyễn Thành Công (thuộc Đoàn LS TP.HCM) cho biết khi cơ quan chức năng phát hiện người dương tính với ma tuý thì phải thực hiện các thủ tục để đưa người đó vào trường, trại cai nghiện.

“Trong 90 ngày, Tòa án phải phải lập một hội đồng gồm thẩm phán và thư ký tham gia cuộc họp để xét các điều kiện người đó có đủ để được đưa đi cai nghiện hay không, từ đó toà án phải ban hành một quyết định đưa người đó vào cơ sở cai nghiện. Quyết định ban hành này do Tòa án cấp Quận, Huyện ban hành. Trong vòng 3 ngày, người bị nghiện có quyền khiếu nại để Tòa án cấp Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét lại”, LS Công cho biết.

LS Nguyễn Đức Chánh (thuộc Đoàn LS TP.HCM) phân tích thêm, theo quy định tại Điều 3 Nghị định 221/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 136/2016/NĐ-CP), những trường hợp sau đây bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gồm: người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 2 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện; Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy; Hoặc người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định.