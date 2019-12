Ngăn chặn hành khách mang 400 gr thuốc nổ lên máy bay

Ngày 9.12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với lực lượng an ninh sân bay của Cảng hàng không Thọ Xuân (H.Thọ Xuân, Thanh Hóa) điều tra, làm rõ hành vi của 2 hành khách mang theo kíp nổ, thuốc nổ, pin dự phòng chuẩn bị lên máy bay.