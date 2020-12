Ngăn chặn kịp thời vụ hỗn chiến ở Bảo Lộc: Thu được cả súng tự chế

Sáng 2.12, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, liên quan đến vụ việc hàng chục thanh, thiếu niên tụ tập vác mã tấu chuẩn bị hỗn chiến , thanh toán nhau vừa xảy ra trên địa bàn, cơ quan công an đã thu giữ thêm nhiều mã tấu, dao kiếm và 1 khẩu súng tự chế

Công an P.Lộc Phát nhanh chóng thông báo vụ việc, nhờ sự hỗ trợ của công an các địa phương lân cận.

Lực lượng Công an P.Lộc Phát đã kịp thời có mặt ngăn chặn, khống chế bắt giữ nhiều thanh, thiếu niên. Số còn lại đã lợi dụng trời tối bỏ chạy tán loạn vào các vườn cà phê, con hẻm tẩu thoát.

Đến khoảng 20 giờ ngày 1.12, Công an P.Lộc Sơn (TP.Bảo Lộc) phát hiện 1 nam thanh niên có các biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, Công an P.Lộc Sơn phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng tự chế. Người này bị đưa về trụ sở công an P.Lộc Sơn lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, nam thanh niên khai nhận việc tham gia với nhóm thanh, thiếu niên vác mã tấu chuẩn bị hỗn chiến trên đường Đào Duy Từ (P.Lộc Phát). Khẩu súng được người này mang theo để tham gia vụ hỗn chiến. Hiện, nam thanh niên đang bị Công an P.Lộc Sơn tạm giữ.