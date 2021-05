Ngành công an phải lấy sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo

Ngày 14.5, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an T.Ư Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05); 3 năm thực hiện Chỉ thị số 04 ngày 19.5.2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “ Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới (Chỉ thị 04) và 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” (Cuộc vận động).