Ngập do vướng công trình… chống ngập

Bà Nguyễn Thị Hường (ngụ tổ 29 P.Hòa Thuận Đông) phản ánh, thời gian qua chỉ cần một cơn mưa nhỏ, tuyến đường Lê Đình Thám đã ngập. Nước cống tràn lên vỉa hè, vào nhà dân gây hôi thối. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ công trình dự án Cải tạo cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý.

Tuy nhiên, trong đợt mưa do ảnh hưởng bão số 5 vừa qua, toàn bộ hầm chui đã ngập nước, nước tràn ngược lên khu dân cư, Ban quản lý dự án dùng đến 4 máy bơm công suất lớn bơm 2 ngày nhưng vẫn còn bùn phải dọn.

Đáng chú ý, ôg Lê Minh Hùng (ngụ đường Lê Đình Thám) cho hay khu vực này còn bị ngập do hệ thống vỉa hè và cống thoát nước. Mặc dù thành phố vừa nâng cấp, sửa chữa để chống ngập nhưng người dân chưa kịp vui mừng đã chịu cảnh ngập sâu hàng giờ mới rút hết. “Đơn vị khảo sát, thiết kế đặt các hố cống thoát nước nhỏ, ít và không đúng vị trí ngập nhiều nên nước mưa không kịp thoát, ứ đọng mặt đường. Người dân hứng chịu cảnh nước tràn vào nhà không khác gì trước khi sửa chữa đường cống”, ông Hùng nêu.

Ngập do chính công trình chống ngập cũng là thực trạng ở nhiều khu vực khác trong đợt bão số 5 vừa qua. Như khu vực P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ), P.Thanh Khê Tây (Q.Thanh Khê) ngập do tiến độ thi công cống Khe Cạn “vướng” khâu giải tỏa. Còn khu vực Đầm Rong ngập nặng do máy bơm tại trạm bơm chống ngập Thuận Phước bị… hỏng.