Ngắt dịch sớm, đưa cuộc sống trở lại bình thường

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án gian lận điểm tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh này và đề nghị truy tố 11 bị can.