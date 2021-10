Ngày 1.10, Công an TP.HCM đã sắp xếp, hỗ trợ đưa 1.300 người dân về quê

Tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM chiều 1.10, thượng tá Trần Thanh Giang, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, người dân TP.HCM tụ tập nhiều để về quê, trong đó có phụ nữ mang thai và trẻ em. Vì vậy, sau khi Công an TP.HCM thống nhất với UBND TP và các địa phương liên quan, đến chiều cùng ngày, Công an TP đã sắp xếp hỗ trợ đưa 1.300 người dân về quê