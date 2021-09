Ngày 11.9 ghi nhận 11.927 ca mắc Covid-19 trong nước tại 36 tỉnh, thành

Trong đó, tại TP.HCM có 5.629 ca, Bình Dương 3.971 ca, Đồng Nai 960 ca, Long An 337 ca, Kiên Giang 165 ca, Tiền Giang 147 ca, Tây Ninh 137 ca, An Giang 107 ca, Khánh Hòa và Cần Thơ mỗi nơi 46 ca, Quảng Bình 38 ca, Hà Nội 35 ca, Đồng Tháp 34 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu và Quảng Ngãi mỗi tỉnh 32 ca, Bình Phước và Bình Thuận mỗi nơi 31 ca, Bình Định và Đà Nẵng mỗi địa phương 19 ca, Đắk Lắk 18 ca, Phú Yên 17 ca, Sơn La 16 ca, Quảng Nam 14 ca, Sóc Trăng 11 ca, Nghệ An 6 ca, Đắk Nông và Ninh Thuận mỗi nơi 5 ca.

Bạc Liêu 4 ca, Thanh Hóa và Hưng Yên mỗi tỉnh 3 ca. Gia Lai, Trà Vinh và Bắc Ninh mỗi nơi 2 ca. Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh và Bến Tre mỗi tỉnh 1 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 12.867 ca.

Theo Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 601.349 ca nhiễm, tỷ lệ 6.113 ca nhiễm/1 triệu dân, đứng thứ 157/222 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Riêng trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4) đến nay, có 596.980 ca nhiễm trong nước, 360.688 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

5 tỉnh, thành có dịch ghi nhận số mắc cao là TP.HCM 291.871 ca, Bình Dương 153.830 ca, Đồng Nai 33.842 ca, Long An 27.874 ca và Tiền Giang 11.577 ca.

5 tỉnh, thành không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Phú Thọ, Kon Tum, Quảng Ninh và Lào Cai.

Về điều trị, Bộ Y tế cho biết, trong ngày, thêm 12.541 bệnh nhân khỏi bệnh. Từ đầu dịch đế nay, có 363.462 bệnh nhân được điều trị khỏi.

Bộ Y tế thông báo, ngày hôm nay ghi nhận 217 ca tử vong, theo số liệu tử vong do các sở y tế công bố.

Bổ Y tế bổ sung 56 ca tử vong tại Đồng Nai từ thời gian trước.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 284 ca/ngày

Tổng số bệnh nhân tử vong do Covid-19 tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay là 15.018 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc, cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).