Đà Nẵng: Bắt giam bị can nhậu say đánh cán bộ phường

Theo điều tra, trước đó, lúc 16 giờ ngày 5.9, Tổ công tác Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 P.Hòa Hiệp Nam đến khu vực dự án Khu đô thị Thủy Tú Eco Charm hỗ trợ lương thực, thực phẩm nhóm công nhân đang thi công, lưu trú tại công trình gặp khó khăn.

Khi đến gần nhà bà Đ.T.M (56 tuổi) thì bất ngờ con trai bà M. là Nguyễn Bình Hưng cầm cuốc từ trong nhà xông ra đuổi đánh các cán bộ phường.

Nhận tin báo, Công an P.Hòa Hiệp Nam tăng cường lực lượng đến hiện trường thì Hưng chạy về nhà, lên tầng 2 trốn vào phòng cố thủ. Lực lượng công an sau đó đã khống chế, áp tải Hưng về trụ sở công an phường.